Nintendo Direct per Switch Pro a inizio giugno 2021 secondo un noto leaker

Il noto leaker Shpeshal_Nick (nuovo nome su Twitter di Shpeshal_Ed, nel caso vi siate persi il cambiamento) ha condiviso tramite il proprio profilo social che la compagnia di Kyoto terrà un Nintendo Direct per presentare al mondo Switch Pro a inizio giugno 2021, precisamente giovedì 3.

Shpeshal_Nick afferma, precisamente: "Al momento, mi è stato detto che un annuncio / Direct / Mini Direct per Super Nintendo Switch (questo è il nome che vorrei, dannazione) è programmato per giovedì. Ma è già stato spostato una volta in precedenza, potrebbe accadere di nuovo". Il leaker non è quindi sicuro al 100% di quanto segnalato, ma ci permette di capire (sempre se prendiamo per buono quanto da lui detto) che Nintendo è prossima al reveal.

Shpeshal_Nick è un noto leaker e più volte ha rivelato informazioni corrette, quindi possiamo prendere in considerazione quanto da lui detto. Switch Pro è uno dei molti segreti di Pulcinella dell'industria videoludica, visto che se ne parla da un paio di anni a questa parte. Speriamo che sia finalmente arrivato il momento di scoprire la verità su questo nuovo modello della console Nintendo.

Nel frattempo, abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dettagli su schermo OLED, nuova dock e supporto in stile Surface nei nuovi rumor dalla Cina dedicati a Nintendo Switch Pro.