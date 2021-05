Nintendo Switch Pro: schermo OLED, nuova dock e supporto in stile Surface nei nuovi rumor dalla Cina

Da qualche ora le voci riguardanti il nuovo modello di Nintendo Switch, conosciuto per il momento come Nintendo Switch Pro, si stanno facendo molto più insistenti. Le ultime informazioni, in arrivo da un sedicente produttore hardware cinese, che ovviamente vanno prese come semplici rumor, sostengono che la nuova console di Nintendo monterà uno schermo OLED, avrà bisogno di una nuova dock e avrà un supporto in stile Surface per il gioco in mobilità.

Come sempre va tutto preso con le pinze, ma da quando l'autorevole Bloomberg ha annunciato l'esistenza della console, i rumor circondanti il nuovo modello di Nintendo Switch si sono fatti sempre più insistenti.

In questo caso si tratterebbe di un produttore di hardware cinese, ovvero di colui che starebbe effettivamente creando le console, che ha svelato alcune delle caratteristiche principali dell'attesissima revisione hardware di Nintendo Switch.

Le voci sostengono che le dimensioni della console saranno comparabili a quelle attuali. La differenza è che il monitor OLED sarà da 7 pollici e occuperà quasi tutta la superficie disponibile della console. La revisione hardware passa anche dal riposizionamento della scheda Micro SD, adesso più semplice da raggiungere perchè inserita dietro un supporto in stile Microsoft Surface, pensato per poter appoggiare la console in mobilità.

La console manterrà il supporto agli attuali Joy-con, ma sarà alloggiata in una nuova dock station, più sottile, con due porte USB 3.0 e soprattutto un'uscita a 4K.

A completare il quadro c'è il periodo di uscita, ovvero fine novembre, perlomeno in Europa, con un numero molto limitato di unità. Nel resto del mondo Nintendo Switch Pro potrebbe uscire persino prima.

Nessuna menzione per la batteria.

Cosa ve ne sembra di questo prospetto?