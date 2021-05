Streets of Rage 4: anche Shiva giocabile nel DLC Mr. X Nightmare, ecco il trailer

L'atteso DLC Mr. X Nightmare di Streets of Rage 4 vedrà la presenza di Shiva come terzo personaggio giocabile extra: lo rivela lo spettacolare trailer pubblicato da Lizardcube e Guard Crush.

Dopo Estelle Aguirre e Max Thunder, viene dunque completata la rosa dei nuovi combattenti che potremo controllare nel contenuto scaricabile, che tuttavia non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Presente nella serie fin dai tempi di Streets of Rage 2, l'esperto di arti marziali ha le idee molto chiare: "Non mi servono armi: io sono un'arma", dice quando si prepara a combattere, e non possiamo dargli torto.

Esattamente come Estelle e Max, in Streets of Rage 4 Shiva ricopre un ruolo da boss di fine livello, riproponendo il suo celebre repertorio con tanto di immagini residue e manovre devastanti: vestire i suoi panni sarà molto divertente.