Streets of Rage 4, Max Thunder giocabile nel DLC Mr. X Nightmare: ecco il trailer

Streets of Rage 4 vedrà il ritorno di Max Thunder come personaggio giocabile all'interno del nuovo DLC Mr. X Nightmare, in arrivo nel corso di quest'anno.

Annunciato il mese scorso, Mr. X Nightmare consentirà di controllare anche la poliziotta Estel Aguirre e un ulteriore personaggio ancora da svelare, oltre a includere delle modalità extra.

I fan del franchsie ricorderanno senza dubbio il wrestler Max Thunder per la sua partecipazione nel roster di Streets of Rage 2, ma il lottatore ha fatto la propria comparsa come villain nel nuovo capitolo.

I contenuti extra sono stati accolti con grande entusiasmo dagli utenti, che hanno premiato Streets of Rage 4 con oltre 1,5 milioni di copie vendute, confermando la bontà del lavoro svolto da DotEmu, Lizardcube e Guard Crush.

Un esperimento che peraltro rivedremo in azione con un altro grande classico rivisitato nel picchiaduro a scorrimento Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.