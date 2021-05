Resident Evil Village su PS5 e Xbox Series X|S: risoluzione e frame a confronto

Resident Evil Village è stato messo a confronto su PS5 e Xbox Series X|S dal canale youtube spagnolo ElAnalistaDeBits, specializzato in questo genere di analisi.

Il video conferma che Resident Evil Village gira su PS5 a 4K e 60 fps anche con ray tracing attivato, ma ci sono in realtà diverse sfumature e qualche differenza fra le tre piattaforme.

Al di là della risoluzione nativa, che non viene evidenziata in presenza di checkerboarding, in generale le console next-gen non hanno problemi a mantenere 60 frame al secondo stabili senza ray tracing.

Attivando questa tecnologia le cose cambiano, inevitabilmente: su Xbox Series S si scende a valori variabili fra i 30 e i 40 fps, mentre su PlayStation 5 i 60 fps non sono rocciosi come su Xbox Series X.

La console Sony la spunta invece sui caricamenti, che richiedono circa un secondo in meno rispetto alle piattaforme Microsoft grazie all'SSD più rapido.