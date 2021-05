Returnal per PS5, il primo boss fight in un video di gameplay

Returnal torna a mostrarsi con un video di gameplay catturato su PS5 che rivela il primo boss fight del gioco sviluppato da Housemarque in esclusiva per la console Sony.

Accolto con ottimi voti, Returnal vanta un carattere roguelike ben evidente fin dalle prime battute, con una formula in cui il game over fa fondamentalmente parte del gioco.

Parliamo insomma di un'esperienza piuttosto impegnativa, e questo primo boss fight ne è un buon esempio: il nemico va affrontato girandogli intorno e usando lo scarto laterale per evitarne i colpi, ma non sempre è possibile.

Ci sono infatti alcuni attacchi del boss che richiamano alla mente gli sparatutto in stile bullet hell, con proiettili emessi a ventaglio che vanno "studiati" per qualche istante prima di capire come muoversi.