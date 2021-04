Returnal per PS5, i voti della critica premiano l'esclusiva targata Housemarque

Returnal è stato accolto dalla critica con ottimi voti, premiando dunque l'impegno di Housemarque con questa importante esclusiva per PS5.

Come avrete avuto modo di leggere anche nella nostra recensione di Returnal, il gioco non ha deluso le aspettative, coinvolgendoci in un'esperienza sparatutto in stile roguelike tanto spietata quanto coinvolgente.

Un'opinione condivisa dalla stampa internazionale, che ha espresso una media voto attualmente pari a 86, sancendo dunque la riuscita dell'esperimento e lasciando la parola agli utenti.

Housemarque, dal canto suo, si è detta orgogliosa del risultato raggiunto nell'ambito di quattro anni di sviluppo, dopo un periodo non facile per lo studio finlandese e la scommessa di Sony.

Returnal, i voti della stampa internazionale