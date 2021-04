Xbox Series X|S e Xbox One, maggio 2021: i giochi migliori del mese

Fra i migliori giochi di maggio 2021 per Xbox Series X|S e Xbox One spiccano Resident Evil Village, MechWarrior 5, Biomutant e Mass Effect Legendary Edition.

Finalmente ci siamo: a maggio 2021 i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One potranno affrontare una nuova, inquietante avventura a base di streghe, licantropi e vampiri con Resident Evil Village. È tuttavia anche il mese di debutto su console per MechWarrior 5: Mercenaries, del ritorno in grande stile di Mass Effect con la Legendary Edition e di due nuove, promettenti esperienze: l'action RPG Biomutant e il multiplayer PvPvE Hood: Outlaws & Legends.

Resident Evil Village Resident Evil Village, Lady Dimitrescu e le sue figlie. In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 7 maggio Nuovo episodio della serie survival horror targata Capcom, Resident Evil Village riprende le meccaniche del settimo capitolo, la visuale in prima persona e il medesimo protagonista, Ethan Winters, per coinvolgerci in una nuova avventura, ambientata stavolta in un remoto villaggio europeo dove pare si muovano streghe, mostri e vampiri. Determinati a salvare ciò che resta della nostra famiglia, nel gioco dovremo raccogliere risorse e oggetti per potenziare le armi di cui siamo in possesso, ottenere nuovo equipaggiamento dall'inquietante mercante del villaggio e utilizzare tutte le risorse possibili per cercare di sopravvivere a questo nuovo incubo. Ci riusciremo?

Hood: Outlaws & Legends Hood: Outlaws & Legends, una sequenza di combattimento con le guardie. In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 10 maggio Ambientato in uno scenario dark fantasy ispirato all'Inghilterra medievale, un regno controllato con il pugno di ferro dallo Stato, Hood: Outlaws & Legends parte dalla leggenda di Robin Hood per narrare le gesta di un manipolo di ladri e mercenari che si danno battaglia nel tentativo di impossessarsi dei tesori della contea. L'esperienza PvPvE vede due squadre da quattro giocatori affrontarsi all'interno di diverse mappe con l'obiettivo di arrivare per prime al forziere pieno di monete e sottrarlo alle guardie che lo custodiscono. Non sarà semplice: dovremo sfruttare le abilità caratteristiche di ogni differente personaggio per ottenere un vantaggio e capitalizzarlo.

Mass Effect Legendary Edition Mass Effect Legendary Edition vanta una grafica rimasterizzata a 4K. In uscita su Xbox One il 14 maggio La celebre saga firmata BioWare torna con Mass Effect Legendary Edition, un'edizione rimasterizzata che include i primi tre capitoli della serie, migliorati sul piano tecnico grazie all'alta risoluzione e all'effettistica potenziata, ma anche rifiniti sotto il profilo del gameplay per via di tutta una serie di accorgimenti tesi ad ammodernare l'esperienza. Parliamo dunque di una raccolta imperdibile per i nostalgici della Normandy e delle avventure del capitano Shepard, ma anche per i nuovi utenti che vogliono avvicinarsi per la prima volta a un franchise sci-fi storico, riproposto nell'ambito di un pacchetto che include anche tutti i contenuti scaricabili rilasciati nel corso del tempo.

Biomutant Biomutant, l'insolito protagonista alle prese con il vasto open world di gioco. In uscita su Xbox One il 25 maggio L'attesa è stata lunga, ma finalmente Biomutant si appresta a fare il proprio debutto, catapultandoci in un mondo post-apocalittico abitato da animali antropomorfi. Al comando di un mutante esperto di combattimento, il nostro compito sarà quello di trovare l'origine di una misteriosa piaga che sta uccidendo l'Albero della Vita, riunendo le varie tribù sotto un'unica bandiera. Un'impresa non da poco, che potremo però portare a termine sfruttando le potenti arti marziali Wung-Fu, un ampio arsenale di armi da raccogliere o costruire utilizzando le risorse raccolte all'interno dello scenario e la possibilità di ricodificare il nostro DNA al fine di ottenere nuove capacità. Il tutto sullo sfondo di un ampio open world pieno di cose da fare e da vedere.