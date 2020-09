Streets of Rage 4: vendite a quota 1,5 milioni di copie, nuovo update disponibile

Streets of Rage 4 ha totalizzato vendite per 1,5 milioni di copie: lo ha annunciato DotEmu in concomitanza con il rilascio di un nuovo update per il gioco.

Come scritto nella nostra recensione di Streets of Rage 4, l'ultimo capitolo della leggendaria serie di picchiaduro a scorrimento SEGA è riuscito a consegnarci un'esperienza divertente e rispettosa dell'opera originale.

"Non potremmo essere più contenti dell'accoglienza riservata a Streets of Rage 4", ha dichiarato l'executive producer Cyrille Imbert. "Ringraziamo i fan che hanno supportato il gioco dall'inizio. Molti aspetti della nuova patch migliorano la rigiocabilità proprio per gli utenti che sono stati con noi dal day one."

L'aggiornamento agisce in particolare sul bilanciamento del gameplay, andando a rafforzare o indebolire determinati personaggi e boss all'interno della campagna.

Streets of Rage 4 è attualmente disponibile nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.