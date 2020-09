Horizon Zero Dawn per PC, patch 1.04 disponibile: ecco quali problemi risolve

Horizon Zero Dawn per PC può essere aggiornato alla patch 1.04, che va a risolvere una serie di problemi ulteriori rispetto ai precedenti update.

Come ben noto, Horizon Zero Dawn su PC ha vari problemi e Guerrilla è al lavoro per risolverli. Per il momento il team si sta concentrando sui crash che si verificano su alcune configurazioni.

Nello specifico, la patch 1.04 risolve una lunga lista di blocchi ed errori, lasciando la questione delle performance ancora in secondo piano. Non mancano, tuttavia, alcuni accorgimenti che vanno proprio in tale direzione.

Uno dei miglioramenti va infatti a incidere sulle prestazioni della CPU e sulla fluidità delle cutscene, altri si occupano invece dell'effettistica, che in alcuni casi può "impazzire" dando vita a fenomeni quantomeno curiosi.

Ad ogni modo, potreste possedere il gioco e non aver riscontrato nessuno di questi problemi, come talvolta accade. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Horizon Zero Dawn per PC.