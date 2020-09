System Shock: un video di gameplay mostra il cyberspazio

Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo video di gameplay del remake di System Shock. Questo filmato si concentra su tutte le novità che ci saranno nel cyberspazio del gioco. Uno degli aspetti che -forse- mostra maggiormente il passare degli anni. Nel 1994, infatti, l'influenza di Tron era ancora molto forte sia nei temi che nell'estetica. Per questo motivo il classico del 1994 era tutto griglie e colori fluo.

In questo remake, invece, alcune cose saranno diverse. Il filmato, preso dalla versione alpha del gioco, mostra una sequenza nella quale il gioco si trasforma in una sorta di clone di Descent nel quale occorre muoversi una sorta di labirinto virtuale 3D completamente esplorabile. Le griglie i neon sono ancora presenti, ma il tutto ha un aspetto più moderno che, anche grazie alla musica, ricorda un po' anche Rez.

In queste fasi, infatti, occorrerà sparare a nemici e strutture per farsi strada nel labirinto e uscire indenni da questo spazio virtuale. Si tratta quindi di sezioni piuttosto originali, visivamente notevoli, che speriamo saranno un valore aggiunto per la produzione.

Al momento il remake di System Shock non ha ancora una data, ma a giudicare dal filmato i lavori sembrano a buon punto. C'è persino una demo su Steam. Cosa ne pensate?