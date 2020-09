Steam: AMD cresce del 3% in 5 mesi, le RTX 2000 hanno solo l'11% del mercato

Come ogni mese Steam analizza le abitudini dei suoi utenti. Dall'ultima indagine sull'hardware utilizzato dai suoi utenti emerge come AMD sia in forte espansione, essendo cresciuta del 3% in 5 mesi. Dal punto di vista delle GPU, invece, continua il dominio di Nvidia: peccato che la sua serie GTX 2000 abbia "solo" l'11% del mercato.

Si tratta di uno dei motivi che ha spinto il colosso della tecnologia a presentare sul mercato le RTX 30, definite come il più grande salto generazionale della storia delle GeForce. La penetrazione di mercato della generazione di schede precedenti, infatti, è piuttosto deludente dato che si assesta intorno all'11% del totale. Ovvero quanto fatto dalle GTX 1060 da sole (11.18%).

Nvidia, quindi, spera di convincere gli utenti delle GTX 900 e 1000 a cambiare la loro scheda garantendo loro prestazioni eccezionali. La prima scheda non Nvidia è la Radeon RX 580 col 2% circa del mercato.

Dal punto di vista delle GPU si nota l'ottimo lavoro svolto da AMD per rendere più competitiva la sua offerta: le sue CPU sono montate sul 25% dei PC con Steam, un 3% in più rispetto ad aprile, quando erano il 21,7%. Nel marzo 2019 i rapporti di forza erano Intel all'82% e AMD al 18%.

Per quanto riguarda la realtà virtuale, Oculus Rift S è il visore più popolare con il 23.02% di quota di mercato, seguito da HTC Vive al 21.46% e Index di Valve al 15.55%.

In definitiva, quindi, l'utente medio di Steam ha un processore con 4CPU, una GTX 1060 da 8GB, 16GB di RAM e gioca in 1080p.

Per consultare tutte le statistiche basta andare alla pagina ufficiale dei Sondaggio hardware e software di Steam