Streets of Rage 4: Mr.X Nightmare DLC annunciato con 3 nuovi personaggi e altro

Streets of Rage 4 continua a ricevere contenuti con il DLC Mr.X Nightmare annunciato in queste ore, che arricchirà l'ottimo picchiaduro a scorrimento di Dotemu con 3 nuovi personaggi, ulteriori modalità di gioco e varie altre caratteristiche.

Streets of Rage 4 è stato una bella rivelazione, con il picchiaduro di Lizardcube e Guard Crush che è riuscito piuttosto bene a ricatturare almeno parte dello spirito magico che caratterizzava la serie Sega in un quarto capitolo che si presenta tecnicamente moderno ma abbastanza classico come anima.

Si tratta, a tutti gli effetti, di uno dei migliori esempi di picchiaduro a scorrimento moderni effettivamente funzionanti e non è cosa da poco, considerando che il genere sembra essersi ormai completamente esaurito con la fine degli anni 90 e della grafica in bitmap.

Accogliamo dunque con grande piacere la notizia di un nuovo DLC per tutti i possessori del gioco, intitolato Mr.X Nightmare e contenente diverse novità volte ad ingrandire ed arricchire l'esperienza originale. Tra queste, troviamo tre nuovi personaggi giocabili tra cui Estel Aguirre e una nuova modalità survival ad aggiungersi alle varie opzioni di gioco.

I personaggi già noti riceveranno nuove mosse e armi, ci saranno nuove musiche da parte del compositore Tee Lopes e varie altre novità ancora da annunciare. Non c'è ancora una data di uscita ma questa è prevista nel corso del 2021, in attesa di ulteriori informazioni, tra le quali anche dettagli più precisi sui contenuti aggiuntivi in arrivo. Vediamo intanto il trailer di presentazione del DLC riportato qui sopra.

Streets of Rage 4 aveva venduto 1,5 milioni di copie a settembre scorso, dunque probabilmente i risultati sono ancora migliorati nel frattempo. L'anno scorso avevamo anche visto come Sega aveva preso e approvato l'idea di un quarto capitolo della sua serie.