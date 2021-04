Epic Games Store: ben 5 giochi gratis in arrivo la prossima settimana

I Pilastri della Terra

Basato sull'omonimo romanzo, I Pilastri della Terra è un'avventura che ci porta nell'Inghilterra del XII secolo. Anche questo gioco è stato sviluppato da Daedalic Entertainment.

Ecco la descrizione ufficiale: "In un'epoca di estrema povertà e guerra, un piccolo villaggio comincia la costruzione di una cattedrale per chiedere benessere e protezione per le sue genti. Nella lotta per la sopravvivenza, vite e destini si intrecciano. Il frate Philip diventa priore della piccola abbazia di Kingsbridge. Nel frattempo, un ragazzo di nome Jack viene allevato nei boschi da una madre bandita dalla società. Il suo apprendistato come muratore getterà le fondamenta per un futuro da talentuoso mastro costruttore. Insieme alla nobile Aliena, caduta in disgrazia, Jack e Philip iniziano la costruzione di una delle più grandi cattedrali dell'Inghilterra."