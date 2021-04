Epic Games Store: gioco gratis PC dell'8 aprile 2021 disponibile, il link download

Oggi, 8 aprile 2021, Epic Games Store ha reso disponibile un nuovo gioco gratis PC. Si tratta di 3 out of 10 Stagione 2, avventura punta e clicca estremamente semplificata che propone tanti mini-giochi e una storia dal taglio assurdo. Vediamo i requisiti minimi e consigliati e i dettagli del gioco.

Potete trovare 3 out of 10 Stagione 2 sull'Epic Games Store a questo indirizzo. Vi ricordiamo che questo gioco gratis PC dell'8 aprile 2021 sarà disponibile fino al 15 aprile 2021: una volta reclamato, però, sarà vostro per sempre.

3 out of 10 Stagione 2 prosegue la storia di un team di sviluppo, Shovelworks Studios, che in tutta la propria carriera non è mai stato in grado di rilasciare un gioco di qualità. Ogni titolo da loro creato è sempre stato votato non più di 3/10 (3 out of 10, nome del gioco). La protagonista di questa avventura è una giovane sviluppatrice che si "infiltra" nello studio con lo scopo di sabotare il nuovo gioco e assicurarsi che rimanga un prodotto terribile. Cosa accadrebbe in caso contrario? Qualcosa di catastrofico per l'intero mondo.

3 out of 10 Stagione 2

3 out of 10 Stagione 2 sarà diviso, al pari della prima stagione, in cinque episodi. Questo gioco gratis PC sostituisce, ricordiamo, Tales of the Neon Sea: speriamo abbiate reclamato il gioco! Infine, ecco a voi i requisiti minimi:



SO: Windows 7/8/10 (64 bit)

Memoria: 8 GB di RAM

Spazio di archiviazione: 1 GB

Processore: Intel Core i5 o AMD FX da 3,0 GHz

DirectX: 11

Grafica: Nvidia GTX 660 o AMD Radeon HD 7870 (2 GB di VRAM)

Ecco invece i requisiti consigliati:



SO: Windows 7/8/10 (64 bit)

Memoria: 8 GB di RAM

Spazio di archiviazione: 1 GB

Processore: Intel Core i5 o AMD FX da 3,5 GHz

DirectX: 11

Grafica: Nvidia GTX 960 o AMD Radeon HD 7990 (4 GB di VRAM)

Ecco infine la recensione della Stagione 1 di 3 out of 10.

La prossima settimana, inoltre, arriveranno ben 5 giochi gratis in un sol colpo.