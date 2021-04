Deathloop rimandato di vari mesi: nuova data di uscita svelata

Deathloop, il nuovo gioco di Arkane atteso per il 21 maggio, è stato rimandato. La nuova data di uscita è il 14 settembre 2021. L'informazione arriva direttamente dal team di sviluppo.

Il director di Deathloop, Dinga Bakaba, e l'art director del gioco, Sebastien Mitton, hanno affermato: "Abbiamo preso la decisione di rimandare il lancio di Deathloop al 14 Settembre 2021. Il nostro obiettivo è creare un gioco di qualità e assicurarci di rispettare le ambizioni del nostro team per Deathloop, e al tempo stesso garantire sicurezza e salute a tutti i dipendenti di Arkane. Useremo il tempo aggiuntivo per raggiungere il nostro obiettivo: creare un'esperienza che sia divertente, elegante e incredibile."

Ha poi aggiunto: "Ci scusiamo per l'attesa aggiuntiva e vi ringraziamo per la passione dimostrata. È il carburante che dà energia alla nostra creatività e ci spinge a lavorare duramente. Non vediamo l'ora di mostrarvi di più riguardo a Deathloop".

Deathloop

Deathloop era atteso per il 2020, ma ad agosto dello scorso anno il gioco è stato rimandato al 2021, e a novembre era stata fissata la data di maggio. Ora, invece, il gioco è stato ancora una volta rimandato. La nuova data di uscita, come detto in apertura, è fissata per il 14 settembre 2021. Arkane non è affatto l'unica ad aver subito ritardi produttivi. Ad esempio, anche The Lord of the Rings Gollum è stato rimandato: ecco il nuovo periodo di uscita.