Monster Hunter Rise e Nintendo Switch ancora primi nella classifica vendite in Giappone

Monster Hunter Rise prosegue la sua marcia trionfale in Giappone

Monster Hunter Rise e Nintendo Switch dominano ancora il mercato in Giappone, in base ai dati di vendita pubblicati oggi da Famitsu che non mostrano praticamente alcuna variazione di rilievo alle posizioni in ambito software e hardware.

Unica novità di rilievo che si registra è il debutto di Outriders, che si piazza però solo in nona posizione in versione PS4. Per il resto, prosegue l'ottimo andamento per Monster Hunter Rise, com'era logico aspettarsi, con altre 277.604 copie vendute nella settimana appena trascorsa che portano il totale a oltre 1,5 milioni di copie.

A seguire c'è ancora Super Mario 3D World + Bowser's Fury e il solito Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! che trascina anche le performance di Konami sul mercato nipponico, avendo ormai superato i 2 milioni di copie vendute solo in Giappone.

Sul fronte hardware cambia poco, anche se PS5 comincia forse ad essere più disponibile: le distanze restano abissali con Nintendo Switch che mette insieme oltre 135.000 unità vendute in settimana tra versione standard e Lite, mentre PS5 si avvicina alle 21.000 unità.

Classifica software in Giappone, settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021: