The Lord of the Rings Gollum è stato rimandato: ecco il nuovo periodo di uscita

Secondo nuove informazioni ufficiali, The Lord of the Rings Gollum è stato rimandato. Il nuovo periodo di uscita è il 2022, senza dettagli aggiuntivi. L'informazione arriva da un'email condivisa da Dear Good PR e segnalata da Gamesradar.com. Viene infatti indicato che Deadaling Entertainment e NACON hanno stretto un accordo per essere co-publisher del gioco dedicato a Sméagol/Gollum.

NACON è il publisher di molti giochi sportivi, come Rugby 20, WRC 9, Tennis World Tour 2, oltre che giochi d'azione come Werewolf: The Apocalypse - Earthblood e il venturo Vampire: The Masquerade - Swansong. Nel comunicato ufficiale viene detto che The Lord of the Rings Gollum arriverà, come già sapevamo, su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Inoltre, viene specificato che sarà rilasciato nel 2022.

The Lord of the Rings Gollum è stato annunciato nel marzo 2019 era previsto per l'uscita su tutte le console fisiche e su PC entro la fine del 2021. Per ora sappiamo poco del gioco, ma è stato detto che sfrutterà il ray tracing e le funzioni uniche del DualSense di PS5 (il feedback aptico indicherà quando la stamina di Gollum sarà bassa). È possibile che la necessità di sviluppare il gioco anche per console next-gen abbia obbligato il team a rimandare l'uscita.

Speriamo di scoprire presto nuove informazioni su The Lord of the Rings Gollum: nel frattempo, vi lasciano alla nostra più recente anteprima del gioco.