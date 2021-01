Sea of Thieves: la video guida ufficiale al nuovo sistema stagionale

A partire dal 28 gennaio 2021, Rare introdurrà un nuovo sistema stagionale per Sea of Thieves, con nuovi contenuti e un nuovo Pass Battaglia. In preparazione a questo cambiamento, Rare ha realizzato una video guida ufficiale che illustra tutto quello che di nuovo è in arrivo, sperando di rispondere a tutte le domande dei giocatori in un sol colpo prima ancora che questi sollevino le ancore. Vediamo quindi i dettagli.

Prima di tutto, ogni stagione durerà circa tre mesi: ognuna porterà con sé nuovi contenuti, eventi e un nuovo sistema di progressione diviso in cento livelli. Rare afferma che questa nuova organizzazione permetterà al team di sviluppo di creare "esperienze più significanti e ritornare a un ritmo di pubblicazione più prevedibile". Non mancheranno ovviamente update minori, pensati per correggere bug, migliorare la quality of life e aggiungere nuove scorte per l'Emporio Pirata.

Il sistema di progressione di Sea of Thieves sarà diviso in dieci ranghi, ognuno diviso a propria volta in dieci livelli. I giocatori potranno guadagnare una nuova valuta, "Renown", necessaria per salire di livello e ottenibile tramite molteplici attività e semplicemente giocando. Salendo di livello si ottengono denaro, elementi cosmetici, emote e Monete Antiche per l'Emporio Pirata.

Le Stagioni introducono inoltre le Sfide, divise in categorie tematiche e pensate per "adattarsi a ogni tipo di sessione di gioco". Verranno messe alla prova le capacità di esplorazione, avventura e combattimento. Inoltre, permetteranno di ottenere valide quantità di Renown, oltre che ricompense dedicate.

Tutto quello che abbiamo indicato fino a questo punto sarà gratuito per tutti i giocatori. Ci sarà però anche un "Plunder Pass", un Pass Battaglia a pagamento dedicato all'ottenimento di oggetti premium: armi, equipaggiamento, emote e cosmetici per la nave che sarebbero altrimenti disponibili solo nell'Emporio Pirata. Tutti gli oggetti del Plunder Pass saranno disponibili in esclusiva temporale per i giocatori paganti: solo dopo un po' di tempo saranno accessibili da tutti nell'Emporio Pirata.

Il Plunder Pass costerà 999 Monete Antiche, ovvero circa 10 dollari/euro, ma permetterà di ottenere oggetti per un valore totale di 40 dollari/euro se si raggiunge il livello 100 prima della fine della stagione.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves è parte del Game Pass. Ecco la seconda mandata di giochi gratis per gli abbonati di gennaio 2021.