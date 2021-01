Xbox Game Pass gennaio 2021, la seconda mandata di giochi gratis per gli abbonati

Prosegue l'ottimo avvio di Xbox Game Pass per il nuovo anno, con una seconda mandata di giochi gratis per gli abbonati al servizio che conclude gennaio 2021 in ottima maniera, sempre che non vi siano ulteriori titoli da aggiungere all'elenco (cosa che non possiamo mai escludere). Dopo i primi giochi del mese, che hanno compreso PES 2021, Injustice 2, Torchlight 3 e What Remains of Edith Finch, si prosegue con un buon assortimento dato da ben nove titoli da aggiungere al catalogo, tra i quali domina soprattutto la serie Yakuza, che in questo modo diventa quasi completa sul Game Pass, oltre all'arrivo di The Medium come debutto assoluto.





Quest'ultimo è particolarmente atteso anche in quanto esclusiva console per Xbox Series X|S e presentato tra i primi titoli delle nuove console Microsoft. Per il resto, proseguono le voci di corridoio su possibili espansioni del Game Pass con l'inclusione di ulteriori servizi specifici, come Ubisoft+, ma per il momento si tratta solo di rumor senza fondamento anche se abbiamo visto accadere cose meno probabili, dunque chissà. Da notare che da questo mese Microsoft ha iniziato a indicare i titoli disponibili su xCloud con la piattaforma "Cloud" e non più "Android", cosa che potrebbe significare novità in arrivo sul fronte dei dispositivi supportati, con la possibilità che venga incluso anche iOS in forma ufficiale a breve.