Assembla che ti Passa #283

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Negli ultimi giorni sia AMD che NVIDIA hanno finalmente parlato in via ufficiale della situazione delle nuove GeForce RTX 3000 e delle Radeon RX 6000, dichiarando che la carenza di schede video si protrarrà almeno per tutto il primo trimestre del 2021. Ma entrambe le compagnie hanno voluto specificare che si tratta più di un problema di domanda elevata che di produzione. Un qualcosa che Lisa Su ha ripetuto di recente, assicurando che sono in atto lavori per aumentare la capacità produttiva dei chip in modo da andare incontro a richieste che sono senza dubbio elevate come lo sono per ogni dispositivo consumer in questo particolare momento.

D'altronde nella stessa finestra temporale sono infatti arrivate nuove console, nuovi processori e nuovi chip mobile ad alte prestazioni, tutti in fila per cogliere consapevolmente i frutti delle restrizioni della pandemia che già da mesi spinge le vendite di PC, videogiochi e tecnologia in generale. Inoltre il salto nell'efficienza delle nuove GPU ha spinto a un rinnovamento anche delle farm di criptovaluta che è andato a potenziare ulteriormente una tempesta perfetta, prevedibile anche se non del tutto evitabile tra la pandemia, le normali difficoltà di adeguamento delle linee di produzione e l'ovvio rifiuto delle aziende di rimandare i lanci in un momento tanto propizio. Ma le voci sulla mancanza di memorie GDDR6 sembrano indicare altri problemi a quanto pare non affrontati apertamente tra i quali possiamo annoverare anche gli scalper, le summenzionate criptovalute e gli effetti dei rincari delle tasse USA sui prezzi di schede prodotte in oriente.

Non è detto quindi che basti aspettare fine marzo perché la situazione si normalizzi, cosa suggerita anche da rumor secondo cui NVIDIA avrebbe intenzione di reintrodurre nel mercato le GeForce RTX 2060 e RTX 2060 Super, probabilmente per alleggerire la pressione sul mercato in vista del lancio di fine febbraio della GeForce RTX 3060, destinata a incontrare una domanda decisamente elevata. D'altronde parliamo di una scheda da 329 dollari equipaggiata con 12 GB di VRAM che pur inutili per il gaming in 1080p, la rendono un'opzione perfetta per macchine per chi gioca ma usa la GPU anche sul piano professionale. Rappresenta inoltre l'opzione ideale, in quanto a prezzo, per il giocatore medio, quello che vuole semplicemente giocare in 1080p senza compromessi, e visto il quantitativo di memoria combinato con un TDP di 170W potrebbe solleticare anche chi si occupa di criptovaluta.

Tra l'altro, anche avendo fede in una risoluzione del problema a fine marzo, resta da vedere quanto ci vorrà per la normalizzazione dei prezzi, aumentati anche in via ufficiale, e quanto sarà conveniente acquistare in quel momento, con la possibilità che vengano rimpiazzate già a fine 2021 con modelli più potenti tirati fuori sia da AMD che da NVIDIA per fronteggiare l'arrivo di Intel nel campo delle schede video da gaming. I piani di quest'ultima, comunque, passano prima per Rocket Lake, la nuova serie di CPU desktop che pur ancora vincolata ai 14 nanometri, passa al PCIe 4.0 con 20 linee e promette un bel balzo nel numero dei transistor dei core che parrebbero garantire un incremento intermini di IPC del 19%. Abbastanza per rinunciare ai due core in più del Core i9-10900K, problematico da raffreddare, puntando a prestazioni analoghe combinate con un passo in avanti anche nel gaming.

Il tutto mantenendo la compatibilità con le schede madri della serie 400 e senza un marcato discostamento di prezzo dalla serie attuale, anche se per l'undicesima serie di processori desktop Intel parliamo, nello specifico, di cifre più basse in fascia estrema, più basse in fascia alta e simili nella fascia media media. Questo almeno secondo un leak che sembrerebbe confermare anche una fascia bassa composta da riedizioni potenziate di chip della decima serie, con un prezzo ribassato per il Core i3 10105F che come al solito andrebbe a ricoprire il ruolo di scelta preferenziale per le configurazioni da gioco entry level.

In ogni caso, nonostante gli avanzamenti prestazionali che potrebbero valere la corona nel gaming, anche se non sembra di un margine estremo, ci saremmo aspettati prezzi più aggressivi per contrastare il successo della serie Ryzen 5000. Certo, la reperibilità delle nuove CPU AMD è ancora è ancora scarsa, ma i pezzi stanno arrivando e i prezzi sono in discesa. Inoltre, tornando a Rocket Lake, parliamo di una serie che probabilmente lascerà presto il passo ai ben più avanzati processori Alder Lake. Per l'arrivo dei processori ibridi Intel si parla infatti di seconda metà del 2021, anche se puntiamo sul finale dell'anno visto che AMD pare non passerà a Zen 4 fino a inizio 2022, lasciando tra l'altro a Intel il primato delle DDR5 che sono già in fase di test, almeno nel caso dei moduli da 16 GB a 4800 MHz di TEAMGROUP. Non escludiamo però sorprese e cambiamenti di tempistiche in questo momento così strano che vede un mercato in difficoltà a confronto con una domanda enorme che ne stimola l'accelerazione.