Among Us su Nintendo Switch, lancio da record come vendite, secondo SuperData

Among Us su Nintendo Switch ha avuto un lancio estremamente positivo, com'era lecito aspettarsi da uno dei maggiori fenomeni videoludici di questi anni, ma SuperData ha pubblicato anche stime precise sulle vendite, che sembrano segnare un record per il mese di dicembre 2020.

Non si tratta ancora di dati di vendita ufficiali, ma SuperData ha dimostrato in passato di poter accedere a stime piuttosto affidabili, dunque prendiamo alquanto sul serio le considerazioni fatte dal gruppo di analisi di mercato, che in un nuovo report parla di 3,2 milioni di copie vendute per Among Us nel mese di dicembre 2020 su Nintendo Switch.

D'altra parte, era già emerso il mese scorso che Among Us su Nintendo Switch è stato il più venduto nel periodo di lancio sulla console, con grande gioia da parte degli sviluppatori che sono riusciti ad emergere in un terreno non facile come quello della piattaforma Nintendo, dove il pubblico si concentra solitamente sui titoli interni della compagnia per i grandi numeri.

Disponibile da metà dicembre su Nintendo Switch, Among Us si trova alla prima iterazione su console e sta già andando molto bene, dunque: SuperData riferisce che si tratta della versione del gioco in grado di generare i maggiori ricavi per InnerSloth, cosa che ovviamente è dovuta anche al fatto che la stragrande maggioranza degli utenti attualmente lo utilizza su smartphone dove è gratis (con microtransazioni).

In ogni caso, l'esperimento sembra decisamente riuscito e possiamo aspettarci l'arrivo di Among Us anche su altre console nel prossimo periodo, a partire da Xbox attraverso Xbox Game Pass.