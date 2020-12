Among Us arriva anche su Xbox One e Xbox Series X e S nel 2021, subito nel Game Pass

Nel 2021 Among Us arriverà anche su Xbox One e Xbox Series X e Series S. Non solo, perché sarà da subito parte dell'abbonamento Xbox Game Pass per console. La notizia è arrivata a margine del lancio del gioco nell'Xbox Game Pass per PC.

Trattandosi di uno dei fenomeni videoludici del momento si tratta di un'ottima notizia per le console di Microsoft. Del resto era chiara già da tempo la volontà di Innersloth di espandere la portata di Among Us lanciandolo su più piattaforme possibili. Giusto poche ore fa è stato lanciato anche su Nintendo Switch, raggiungendo subito la vetta della classifica dell'eShop.

A questo punto mana solo una versione PlayStation, di cui non si sa ancora nulla. L'account ufficiale di Among Us non cita mai PS4 o PS5 come possibili piattaforme di approdo, ma non è detto che qualcosa non si stia muovendo dietro le quinte.