Super Smash Bros. Ultimate: Sephiroth presentato dal director Masahiro Sakurai

Come annunciato, il director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, ha presentato Sephiroth, il nuovo personaggio scaricabile del gioco, in tutti i suoi aspetti, nel corso di uno streaming dedicato in cui lo ha anche mostrato in azione.

Da notare che per spiegare le caratteristiche di Sephiroth, Sakurai ha dato delle anticipazioni immense sul finale di Final Fantasy VII. Se siete particolarmente sensibili all'argomento, non guardate nulla.

Sephiroth è uno dei personaggi più noti e iconici della saga Final Fantasy. Più precisamente è il boss di Final Fantasy VII. In Super Smash Bros. Ultimate è un personaggio leggero e potente, caratterizzato dalla sua lunghissima spada, la Masamune e da una grande presenza, nonché da mosse potentissime come la Supernova, che fa un gran male, lancia l'avversario e causa alterazioni di stato casuali.

Oltre a Sephiroth, ci saranno anche altri personaggi di Final Fantasy VII in Super Smash Bros. Ultimate, ma sotto forma di costumi per guerrieri Mii: Aerith, Tifa e Barrett. Ci sarà anche un nuovo scenario: Caverna a nord, ispirato all'ultima sezione di Final Fantasy VII.

Sephiroth sarà disponibile a partire dal 23/12/2020 al prezzo di 5,99€ se acquistato singolarmente, o come parte del Fighter Pass 2. Volendo il personaggio è già disponibile a partire da oggi, ma bisogna riuscire prima a sconfiggerlo nella sua difficilissima sfida speciale.