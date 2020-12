Among Us su Nintendo Switch è il più venduto: gli sviluppatori non ci credono

Among Us, appena arrivato su Nintendo Switch, è già diventato il più venduto su eShop, sia nella categoria "Giochi solo digitali" che nella categoria "Tutti i giochi". Ad annunciarlo sono gli stessi sviluppatori, tramite Twitter. Innersloath ha infatti affermato: "Avete portato Among Us in cima alla classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch nel corso della notte??? Cosa sta accadendo ahah grazie molto per supporto!".

Among Us è stato rilasciato in formato Nintendo Switch a sorpresa durante l'ultimo Indie World della società di Kyoto. Il risultato non è affatto sorprendente, vista l'enorme popolarità della versione PC e della versione mobile. Il consenso è stato così grande, inoltre, da superare The Legend of Zelda Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe, due dei titoli preferiti dai fan. La parte più impressionante, comunque, è la rapidità con la quale è stato in grado di raggiungere il risultato, visto che è stato pubblicato da poco più di 24 ore.

Vedremo per quanto tempo riuscirà a rimanere in cima alla classifica dei più venduti del momento. Vi ricordiamo anche che Among Us arriverà su Xbox Game Pass in formato PC questo mese. La popolarità del gioco è quindi solo destinata ad aumentare, anche grazie all'arrivo della nuova mappa The Airship presentata ai Game Awards 2020.

Infine, vi segnaliamo che la modalità Spie come noi di Fortnite è una copia di Among Us in ogni dettaglio.