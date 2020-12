Xbox Game Pass dicembre 2020, altri giochi gratis con Code Vein, Skyrim e Among Us

Xbox Game Pass si prepara ad accogliere altri giochi gratis per gli abbonati con l'update al catalogo di metà dicembre, che include altri 11 giochi di sicuro interesse, tra i quali troviamo Code Vein, Skyrim e Among Us.

Dopo la prima mandata di dicembre che ha portato con sé ben 17 titoli in totale e l'annuncio della notte scorsa su Skyrim, Among Us e Yakuza, in questo caso parliamo invece proprio dell'update standard al catalogo, ovvero i nuovi giochi in arrivo in Xbox Game Pass intorno alla metà di dicembre.

Considerando che tutti i titoli arrivano concentrati tra il 15 e il 17 del mese, c'è sicuramente spazio per un ulteriore mandata di giochi nel corso del mese e prima della fine dell'anno. D'altra parte, Microsoft aveva riferito che il primo update rappresentava solo un riscaldamento in vista del Natale, dunque attendiamo di sapere cosa ci riserva ancora questo ricco dicembre 2020 sul fronte Xbox Game Pass.

Vediamo dunque i giochi previsti per il nuovo update di metà mese: