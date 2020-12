Xbox Game Pass: grandi novità verso Natale, "ci stiamo solo scaldando" dice Microsoft

Xbox Game Pass ha avviato il suo dicembre 2020 veramente in grande stile, con l'introduzione di un blocco da 17 giochi tutti concentrati nei primi giorni del mese, dunque c'è spazio per altro e grandi novità sembra siano previste verso Natale, visto che Microsoft ha riferito di aver fatto solo un riscaldamento finora.

O almeno, questo è quanto riferito da Matt Percy, che su Twitter è intervenuto per far presente come il servizio su abbonamento di Microsoft abbia ancora diversi assi nella manica per dicembre 2020, a quanto pare: "Ci stiamo solo riscaldando in vista delle vacanze di Natale!" Ha riferito Percy.

La prima mandata di giochi di Xbox Game Pass per dicembre 2020 è veramente notevole, contenendo titoli molto richiesti come Control, Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, DOOM Eternal su PC e diversi altri giochi per un totale di 17 giochi in una singola infornata, dunque se questo è solo l'antipasto possiamo aspettarci grandi cose per il prossimo periodo.

Ulteriori novità potrebbero arrivare nel corso dei Game Awards 2020, considerando la presenza di Microsoft all'evento, che potrebbe rappresentare un palcoscenico per annunciare qualche altro gioco di grosso calibro in arrivo su Xbox Game Pass.