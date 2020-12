Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War: Stagione 1 rimandata, la nuova data

Activision ha annunciato ufficialmente che la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e di Call of Duty Warzone è stata rimandata. La "Season One" era prevista per il 10 dicembre 2020, ovvero fra poco meno di una settimana, ma è stata spostata al 16 dicembre. Si tratta quindi di un'attesa aggiuntiva minima.

Sappiamo che la prima di Stagione Call of Duty Black Ops Cold War sarà ricca di novità per entrambi i titoli. Non dobbiamo infatti dimenticare che il battle royale, Call of Duty Warzone, continuerà a crescere fianco a fianco al nuovo capitolo principale della saga.

In Call of Duty Black Ops Cold War potremo trovare nuovi contenuti per il multigiocatore, comprese nuove mappe e la modalità Gunfight di COD Modern Warfare. Anche la modalità zombie avrà qualcosa di nuovo per noi, tra modalità e sfide extra, oltre a un sistema di prestigio stagionale condiviso tra tutti i vari giochi di Call of Duty.

Per quanto riguarda Warzone, il battle royale riceverà 30 armi da Black Ops Cold War, inclusi progetti, oltre a una nuova mappa e una nuova modalità. Ci sarà inoltre un qualche tipo di nuova "esperienza in stile Gulag": le cose potrebbero quindi cambiare nella fase successiva all'eliminazione.

A partire dal 12 dicembre, fino all'avvio della Stagione 1 di Black Ops Cold War, all'interno del gioco sarà possibile ottenere doppi XP e doppi XP arma. Se si entra nella lobby tra l'8 dicembre e il 15 dicembre, inoltre, si ottiene in modo gratuito due bundle pre-stagionali che includono skin, armi, reticoli e calling card.