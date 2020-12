Xbox Series X e Cyberpunk 2077: una meravigliosa console custom da parte di un utente

Una Xbox Series X in versione custom a tema Cyberpunk 2077 ce la immaginiamo più o meno così, come quella visibile nel tweet riportato qui sotto, ma il problema è che si tratta di un esemplare unico e modificato a mano da un utente, non di un prodotto in vendita.

L'utente Twitter Game Reaper 187 ha mostrato il grande lavoro di modifica e rielaborazione effettuato sulla sua Xbox Series X a tema Cyberpunk 2077 e, sebbene l'opera non sia ancora conclusa, si nota già una qualità veramente incredibile per quanto riguarda le personalizzazioni.

La cosa più incredibile è che, in base a quanto riferito dall'utente stesso, non si tratta di vinili applicati sulla scocca, ma di vere e proprie incisioni ed elementi tagliati al laser inseriti sullo chassis della console Microsoft.

La precisione è davvero notevole, oltre alla qualità degli elementi applicati: riprendendo il colore dominante dell'estetica di Cyberpunk 2077, la console ha vari dettagli gialli che richiamano circuiti elettrici ed elementi cibernetici, con simboli e scritte in stile che circondano anche le porte e i tasti presenti.

"La versione finale includerà anche degli elementi sagomati in acciaio inossidabile", ha riferito Game Reaper 187, e a questo punto non vediamo l'ora di vedere come sarà l'opera completata. Da notare anche la personalizzazione in stile Samurai posta sul fondo della base della console.

Insomma, purtroppo siamo decisamente lontani dal semplice bundle che è spuntato tempo fa presso un rivenditore, che mostrava Xbox Series X in versione standard semplicemente associata al gioco CD Projekt RED. A proposito di quest'ultimo, vi ricordiamo la mappa con gli orari di sblocco di Cyberpunk 2077.