Cyberpunk 2077 e Xbox Series X: il bundle spunta presso un rivenditore

Cyberpunk 2077 con Xbox Series X sarà un bundle il mese prossimo sul mercato, in base a quanto è emerso da parte di un rivenditore polacco, che riporta anche le immagini relative alla scatola in questione.

Il rivenditore polacco RTV Euro AGD ha dunque a listino questo pacchetto speciale che contiene una Xbox Series X e una copia di Cyberpunk 2077 inclusa, con tanto di confezione speciale a tema con il gioco CD Projekt RED. Purtroppo, non sembra che la console abbia qualche tipo di personalizzazione speciale, visto che da quello che traspare dall'immagine della scatola sembra essere una Xbox Series X standard nera.

Non c'è stato alcun annuncio ufficiale al riguardo, ma siamo propensi a prendere per vera l'eventualità di un bundle del genere, considerando la collaborazione in corso tra Microsoft e CD Projekt RED che ha portato peraltro anche a una particolare Xbox One X a tema nel bundle precedente.

Il design rielaborato non sembra essere stato replicato in questo caso, forse per mancanza di tempo e quantità di unità disponibili, considerando che l'uscita del bundle di Xbox Series X e Cyberpunk 2077 è prevista contemporaneamente al lancio del gioco, ovvero il 10 dicembre 2020.

Per il resto, abbiamo visto di recente in video le versioni Xbox One e Xbox One X di Cyberpunk 2077 durante il recente Night City Wire. Nel frattempo, sembra che le prime copie siano già disponibili da qualche parte sul mercato, dalle quali è emerso anche un primo video gameplay trafugato dalla versione PS4.