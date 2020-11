Cyberpunk 2077, prime copie già disponibili? Un video gameplay trafugato dalla versione PS4

Cyberpunk 2077 sembra sia già emerso sul mercato, con alcune copie del gioco che risultano disponibili forse addirittura su Amazon, secondo alcune segnalazioni, che hanno portato a un primo video gameplay "trafugato" della versione PS4.

Mancano ancora tre settimane all'uscita ufficiale di Cyberpunk 2077, fissata per il 10 dicembre 2020, ma evidentemente c'è qualcuno che è già riuscito a mettere le mani sul gioco visto che alcune copie sembrano essere state immesse già sul mercato in questi giorni, probabilmente per errore.

Tutto questo, come ben sappiamo, può comportare un rischio concreto di video, materiali e informazioni in giro per internet prima del tempo, ovvero una forte probabilità di spoiler per tutti, dunque evitate anche di guardare il video linkato qui sotto per non avere anticipazioni.

Si tratta di materiali "proibiti", dunque probabilmente il video gameplay non durerà molto, essendo già stato cancellato e ricaricato varie volte da molteplici fonti. Se volete vederlo, a vostro rischio e pericolo (sempre per quanto riguarda gli spoiler), potete trovarlo sul thread su ResetEra in cui viene seguita la faccenda, ma la velocità con cui il team riesce a far sparire qualsiasi nuovo upload è veramente stupefacente.

Al di là delle anticipazioni sulla storia, il video in questione consente di vedere in azione la versione PS4 di Cyberpunk 2077, che non è stata ancora mostrata in via ufficiale da CD Projekt RED visto che l'ultimo Night City Wire si concentrava sulla versione Xbox One e Xbox One X (giocata anche in retrocompatibilità su Xbox Series X).

Gli sviluppatori hanno promesso che la versione PS4 verrà mostrata a breve ma intanto potete farvi un'idea, se fate in tempo, con questa registrazione non ufficiale del gioco sulla console Sony. Cyberpunk 2077 sembra avere un ottimo aspetto anche su PS4 da quanto è possibile vedere, con il video che mette in scena l'editor del personaggio e l'inizio del life path da Nomad, che parte dal deserto.