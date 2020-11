DIRT 5 meglio su PS5 che su Xbox Series X, secondo l'analisi di Digital Foundry

DIRT 5 gira meglio su PS5 che su Xbox Series X, stando a quanto riportato nell'analisi tecnica realizzata da Digital Foundry, che ha messo le due versioni del gioco a confronto.

Dopo una prima analisi entusiastica di DIRT 5 su Xbox Series X, la testata inglese ha controllato ulteriori aspetti della produzione riscontrando purtroppo alcuni bug e mancanze rilevanti.

Nello specifico, a 60 fps il gioco si comporta in maniera molto simile su PlayStation 5 e Xbox Series X, con un lieve vantaggio della piattaforma Sony in alcuni frangenti per quanto concerne risoluzione e frame rate.

Quando però si passa alla modalità a 120 fps, la situazione cambia in maniera sostanziale e PS5 risulta nettamente superiore in termini di qualità visiva, tanto che Digital Foundry pensa possa trattarsi di un bug della versione Xbox.

A proposito di 120 fps, su Xbox Series S tale modalità gira a soli 600p, mentre in tutte le altre situazioni si viaggia sui 1080p in maniera piuttosto solida.