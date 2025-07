Lo State of Play di Ghost of Yotei è alle porte: annunciata data e orario dell'evento

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato data e orario dello State of Play monografico dedicato a Ghost of Yotei, la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Sucker Punch, in arrivo nei negozi il prossimo 2 ottobre.

Non dovremo attendere a lungo: l'appuntamento è fissato per le 23:00 italiane di giovedì 10 luglio. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale di PlayStation, a questo indirizzo. Naturalmente, troverete tutti i dettagli più importanti anche sulle pagine di Multiplayer.it.