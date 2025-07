Sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie? Le Huawei FreeBuds 2 SE sono al minimo storico, diversi colori

Su Amazon, oggi, in occasione del primo giorno di Prime Day 2025 è disponibile una super promozione sulle cuffie bluetooth Huawei, le FreeBuds 2 SE che vengono scontate del 45% rispetto al prezzo base sulla piattaforma e vengono vendute a 26,99€. Si tratta del loro minimo storico. La promozione è disponibile per diverse colorazioni: azzurro, nero e bianco. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: Questi auricolari wireless uniscono prestazioni, comfort e resistenza per offrire un'esperienza d'ascolto completa e affidabile in ogni situazione. Con una durata della batteria fino a 40 ore, sono ideali per accompagnarti durante tutta la giornata. Basta una ricarica di soli 10 minuti per ottenere fino a 3 ore di riproduzione, mentre con una ricarica completa si arriva a 9 ore di utilizzo continuo.