Yakuza: Like an Asura sarà il prossimo gioco della serie SEGA, secondo un leak

Yakuza: Like an Asura sarà il prossimo gioco della serie SEGA, stando a un tweet del producer Masayoshi Yokoyama comparso in rete pochi giorni fa e subito rimosso.

Il nuovo titolo, che verrà con ogni probabilità annunciato nel corso dello speciale evento celebrativo dedicato ai 15 anni della serie Yakuza, l'8 dicembre, potrebbe svolgersi diversi anni prima rispetto agli eventi di Yakuza: Like a Dragon.

Sembrerebbe infatti che il protagonista di Yakuza: Like an Asura sia una versione giovane di Masaru Watase, capitano dell'Alleanza Omi comparso sia in Yakuza 5 che nel già citato Yakuza: Like a Dragon, e che sulla schiena ha appunto il tatuaggio di un Asura.

Non è tuttavia possibile verificare se il tweet sia vero o meno: potrebbe trattarsi di un fake o davvero di un post partito per sbaglio da parte di Yokoyama, che in tal modo avrebbe rivelato in anticipo il progetto.

Come detto, scopriremo la verità durante l'evento in streaming che trasmetteranno l'8 dicembre, a partire dalle 12.00 ora italiana.