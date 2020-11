Naruto: Hinata è una vera bomba nel cosplay di soryu_geggy_cosplay

Tra i personaggi femminili di Naruto c'è per tutti un posto particolare riservato a Hinata, che nel cosplay di soryu_geggy_cosplay sembra esprimere tutto il suo lato sexy che rimane decisamente nascosto nella serie di manga e anime.

La popolarità di Hinata deriva non solo dal suo forte rapporto con il protagonista Naruto - anche se ovviamente questo la fa risaltare in maniera particolare - ma anche per la grande evoluzione che la caratterizza nel corso della serie e degli archi narrativi, sia come personalità che come aspetto e abilità di combattimento.

La discendente del clan Hyuga svela inoltre, nel cosplay soryu_geggy_cosplay, alcune caratteristiche che sono rimaste alquanto celate finora, ma che possono aiutare a far capire come abbia fatto a conquistare definitivamente l'amore di Naruto.

Probabilmente, anche l'atteggiamento che traspare dalle foto su Instagram, ben poco in linea con lo stile del personaggio che abbiamo visto nella storia, aiuta a rendere questo cosplay molto curioso e decisamente attraente, grazie anche alle indubbie doti di soryu_geggy_cosplay che abbiamo visto all'opera anche in precedenza.

