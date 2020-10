Naruto, Hinata prende vita nei cosplay di mk_ays

Torniamo con un nuovo appuntamento all'interno della nostra piccola rubrica dedicata al mondo dei cosplay: oggi 29 ottobre 2020, mentre attendiamo la fine del mese, vi mostreremo un costume dedicato ad Hinata, celebre personaggio del manga e anime Naruto.



Hinata è uno dei personaggi più affascinanti dell'intera opera, come probabilmente saprete: la sua evoluzione, nel corso degli archi narrativi, è stata davvero notevole. La cosplayer mk_ays ha dedicato proprio ad Hinata il suo ultimo lavoro, e i risultati li troverete poco più avanti: noterete subito una varietà di situazioni e abbigliamenti, ma sempre con la stessa attenzione (e cura) nella scelta degli accessori e nella bontà dell'interpretazione.



Quattro immagini in una sono proprio poco più avanti: vi piace questo cosplay di Hinata? Fatecelo sapere con un bel commento. E ricordate che, restando in tema personaggi di Naruto, sulle nostre pagine troverete anche dei costumi dedicati a Sakura e a Tsunade.