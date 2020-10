Hades: il cross-save tra PC e Nintendo Switch è rinviato al 2021

Supergiant Games ha annunciato attraverso Twitter che l'update di Hades che avrebbe aggiunto il cross-save tra PC e Switch non arriverà entro la fine dell'anno come promesso. I fan del loro bellissimo gioco dovranno aspettare fino ad un generico 2021 per poter trasferire i file da PC alla console ibrida di Nintendo.

Il messaggio non spiega nei dettagli cosa sia successo, se non che il team ha bisogno di più tempo per far sì che tutto funzioni nella maniera corretta. Il cross-save sarebbe già dovuto essere incluso all'interno della versione di lancio del gioco, ma Supergiant Games ha preferito non posticipare l'arrivo di Hades su PC e Nintendo Switch nell'attesa di finalizzare questa funzionalità. In seguito a questa decisione l'aggiornamento sarebbe dovuto arrivare entro la fine del 2020.

Evidentemente, però, i lavori stanno richiedendo più tempo del previsto. "Stiamo ancora lavorando attivamente sul cross-save e stiamo cercando di sistemare nel modo giusto gli ultimi dettagli. La natura di questo lavoro fa sì che non abbiamo una data certa per la pubblicazione. Vi terremo aggiornati, grazie per la pazienza e il supporto."

Hades è senza dubbio uno dei giochi più belli e stilosi delle ultime settimane. Avete letto la nostra recensione di Hades?