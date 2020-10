Xbox Series X|S: per i primi mesi le scorte saranno ridotte, Phil Spencer si scusa

Il capo di Xbox Phil Spencer in un recente intervento all'interno del podcast Dropped ha confermato che le scorte di Xbox Series X|S saranno ridotte. Durante i primi mesi di commercializzazione, infatti, si farà fatica a recuperare una console, per questo motivo si scusa in anticipo con tutti coloro che non riusciranno ad ottenere una Xbox Series X o S velocemente.

Spencer aveva già detto che si aspetta nel 2020 il tutto esaurito sia per PS5 che per Xbox Series X|S. Una situazione che, perlomeno sul versante Microsoft, si protrarrà ancora per qualche mese.

"Sappiamo quante saranno le nostre scorte per sostanzialmente il resto dell'anno. Abbiamo una domanda più alta di quanto riusciamo ad offrire", ha detto Spencer. "Chiedo scusa in anticipo alle persone per questo. Abbiamo visto dai preordini tantissimo entusiasmo, tanto che abbiamo praticamente raggiunto il tutto esaurito in un paio d'ore, il che è un peccato. Penso che sarà cosi per qualche mesi. Avremo molta più domanda di quanta ne riusciamo a soddisfare".

Anche per questa carenza di console, Nintendo Switch batterà PS5 e Xbox Series X a Natale, secondo un analista di NPD.