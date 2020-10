PS5 e Xbox Series X e S andranno tutte esaurite nel 2020, secondo Phil Spencer

Secondo Phil Spencer Sony e Microsoft riusciranno a vendere tutte le PS5 e le Xbox Series X e S che produrranno quest'anno. Insomma, faranno entrambe il tutto esaurito. L'affermazione è stata fatta nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito Game Reactor, dove il capo della divisione Xbox ha toccato diversi argomenti, tra i quali quello delle vendite iniziali delle console next-gen.

Spencer: "Prendiamo questo Natale, ovviamente PlayStation e Xbox stanno per lanciare delle nuove console. Cercheremo di distribuire più console che potremo, ma prevedo che entrambe venderemo tutte le console prodotte nel 2020."

Spencer ha toccato l'argomento per spiegare quanto in questo frangente a Xbox non servano esclusive (immaginiamo che si riferisca al rinvio Halo Infinite), che avrebbero solo aiutato a vendere più velocemente quanto comunque andrà lo stesso esaurito.

Avrà ragione? Facile rispondere di sì, visto che entrambe le console sono introvabili in diversi negozi, con tanto di preordini cancellati da catene che non possono garantirne la consegna.