Bakugan: Campioni di Vestroia, il provato

Quando dei giocattoli diventano sufficientemente famosi un po' in tutto il mondo, è normale che prima o poi ne arrivi il videogioco ufficiale. E se oggi potete leggere il nostro provato di Bakugan: Campioni di Vestroia è proprio perché i Bakugan, che siano adulti, ragazzini o bambini, li conoscono un po' tutti. L'anime debuttò in Italia nel 2009 (sono già passati 11 anni, il tempo vola) e riscosse da subito un buon successo. Difficile immaginarsi che possa riscuoterlo anche il videogioco in questione, dato che le prime ore trascorse in sua compagnia ci hanno lasciato con più dubbi che conferme, e con molta poca voglia di tornare a dedicarci alle avventure in compagnia di questi mostri colossali e di per sé anche affascinanti. Ma perché? Ve lo spieghiamo subito.

Un’ambientazione… opinabile

Cominciamo dall'ambientazione di Bakugan: Campioni di Vestroia, che non brilla di certo per originalità e cura: ci troviamo in una piccola cittadina, presumibilmente in primavera. Degli allegri ragazzini giocano una partita di calcio, e tra questi c'è il protagonista: appena pochi minuti prima abbiamo potuto personalizzarlo almeno nel colore degli occhi e nel taglio dei capelli. La partita di calcio si conclude e il giocatore inizia a dare un'occhiata al circondario, ad esplorarlo.

Si capisce subito come Bakugan: Campioni di Vestroia sia stato trattato alla stregua di una produzione orientata al risparmio, lo avevamo notato anche nell'anteprima. Il numero di modelli poligonali utilizzato per realizzare ogni singolo oggetto - dal pallone da calcio alle gradinate dello stadio, dai cespugli alle automobili del parcheggio più vicino - è risibile, comunque insufficiente per garantire sensazioni un minimo positive. Gli oggetti a schermo sono pochi, e molto distanti tra loro, lasciando enormi spazi vuoti da una parte e dall'altra.

Il protagonista cammina tra questi spazi (con la sua andatura, neanche sembra sia possibile correre) e interagisce con gli altri presenti. Tutti restano immobili come manichini, nessuno sembra animato di vita propria: a volte si girano verso l'eroe, ma poi tornano in posizione. Sembra che il team di sviluppo si sia ispirato a titoli recenti come Yo-Kai Watch 4 (che in Italia non è ancora arrivato) e a Pokémon Spada e Scudo, entrambi per Nintendo Switch... ma tagliando, tagliando, tagliando.

Il mondo di gioco è suddiviso anche in altre aree, alcune delle quali verdeggianti: la situazione non migliora minimamente. È anzi addirittura possibile perdersi, vagando per un po' in giro senza la benché minima idea di che cosa si stesse facendo fino a pochi secondi prima.