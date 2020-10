PUBG più fluido su PS5, Xbox Series X, ma non su Series S

PUBG Corporation ha illustrato quali saranno i miglioramenti delle versioni PS5 e Xbox Series X e Series S di PUBG, il suo noto battle royale. Sostanzialmente sarà più fluido e basta.

Su Xbox Series X e Series S PUBG sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2020. Su Series X girerà a 60fps, mentre su Series S a 30fps. Su PS5, invece, sarà disponibile a partire dal 12 novembre negli USA e dal 19 novembre nel resto del mondo. Anche in questo caso di parla di 60fps, ma non fissi (almeno stando al comunicato ufficiale che parla di "fino a 60fps).

Su entrambe le console, per avere la massima fluidità bisognerà selezionare l'opzione per dare priorità al framerate. Purtroppo non viene specificata la risoluzione alla quale gireranno le varie versioni.

Come già detto su Series S non ci sarà la possibilità di selezionare i 60fps, ma PUBG Corp. sta lavorando al modo di farcela. Da notare che la scorsa settimana i 60fps erano stati introdotti anche nelle versioni PS4 Pro e Xbox One X di PUBG. Dato che per le versioni next-gen non si parla di altri miglioramenti, né di dettagli, né di risoluzione, molti temono che si tratti soltanto di una specie di retrocompatibilità.