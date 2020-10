Xbox Game Studios, ecco i due progetti non ancora annunciati preferiti da Phil Spencer

Nel corso di un'intervista Phil Spencer ha svelato quali sono i suoi due progetti preferiti in sviluppo negli Xbox Game Studios, tra quelli non ancora annunciati. In realtà l'intervistatore, Ben Lyons di Game Reactor, gliene aveva chiesto solo uno, ma il buon Phil ha voluto esagerare parlando di due giochi diversi di due studi molto distanti tra di loro:

Phil Spencer: "Uno è quello di Compulsion. Quando vidi We Happy Few notai lo stile artistico e lo scenario, davvero unici. È uno studio giovane che deve ancora crescere, ma guardando a cosa stanno facendo, adoro la loro capacità di creare nuovi mondi e scenari originali.

L'altro è quello di The Initiative, il nostro studio di Santa Monica. Ci ho giocato. La quantità di talenti che abbiamo portato nello studio diretto da Darryl Gallagher è incredibile."

A questo punto siamo curiosi anche noi di conoscere entrambi i progetti. Di quello di The Initiative si parla da molto tempo, di quello di Compulsion meno, ma immaginiamo che siano entrambi giochi AAA, pur dallo stile molo differente.