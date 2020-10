Facebook si butta sul cloud gaming, ma in modo diverso da Google, Sony e Microsoft

Anche Facebook ha deciso di lanciarsi nel mondo del cloud gaming, ma con una filosofia molto diversa da quella di Google, Sony e Microsoft. Con il nuovo aggiornamento della sua applicazione mobile saranno infatti introdotti sei giochi free-to-play, giocabili in alcuni territori in via sperimentale, tra i quali Asphalt 9: Legends.

I giocatori potranno accederci senza costi aggiuntivi, quindi niente abbonamenti o prezzo premium, come avviene ad esempio su Xbox Game Pass Ultimate o Stadia. Il servizio sembra essere orientato completamente verso il free-to-play, come spiegato da Jason Rubin, il vicepresidente della compagnia: "Il cloud gaming ci aiuta a superare alcuni limiti tecnici del passato, riportandoci allo stesso tempo alle nostre radici. Facebook ha sempre cercato di offrire giochi gratuiti, social e accessibili a quante più persone possibile."

Quindi prodotti accessibili da tutti in ogni momento, senza limitazioni, direttamente dall'applicazione di Facebook. Naturalmente saranno tutti infarciti di microtransazioni, come le altre versioni.