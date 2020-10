Genshin Impact: anche Paimon ha i suoi cosplay, e non sono cibo d'emergenza

Genshin Impact è il gioco del momento, e questo nessuno può negarlo. Tra i giocatori (e conoscitori) di Genshin Impact, inoltre, nessuno può negare che la piccola aiutante Paimon sia il personaggio più buffo e divertente della produzione. E anche lei inizia a ricevere i suoi primi cosplay.



Paimon è il primo personaggio che il giocatore incontra su Genshin Impact, e resterà poi il suo aiutante. Ogni tanto dà vita a simpatici siparietti comici, come quello del cibo d'emergenza ("Paimon is not emergency food!)". I primi cosplay iniziano ad arrivare e vogliamo mostrarveli in alcune immagini, come già fatto per quelli di Lisa la strega e Diluc.