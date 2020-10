Genshin Impact, Diluc e il Viaggiatore nel loro cosplay dedicato

Genshin Impact è il free to play del momento: tutti ci giocano, o meglio tutti coloro che riescono a sopportare le (non troppo invasive) meccaniche gacha. Ma i cosplay a tema non li avevate ancora visti, e quindi ve li mostriamo noi oggi, in occasione della nuova settimana del 12 ottobre 2020.



I primi cosplay dedicati a Genshin Impact sono quelli di Diluc e del Viaggiatore (maschile): il secondo è il protagonista del gioco, quello che viene da subito assegnato al nuovo utente. Diluc è invece un personaggio dell'elemento Pyro (Fuoco), che è possibile ottenere "sbustando" i relativi pacchetti. Prima o poi comunque non è detto che gli sviluppatori non lo rendano disponibile gratuitamente.



Il cosplay è stato pubblicato su Instagram dalla cosplayer hokushinetsu: cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento, trovate l'immagine proprio qui di seguito. Oppure date un'occhiata al costume di Jessica Nigri a tema Among Us, certamente una soluzione... originale.