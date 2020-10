Jessica Nigri è l'Impostore di Among Us in questo cosplay molto originale

Jessica Nigri è la cosplayer più famosa al mondo, Among Us il gioco del momento: perché le due cose non avrebbero dovuto incontrarsi? E difatti eccole qui insieme, in un nuovo cosplay.



Un cosplay davvero molto originale e per nulla eccessivo, questo va detto. Ma si tratta di Jessica Nigri, di un'innocua Jessica Nigri intenta ai suoi lavori sulla navicella spaziale... oppure dell'Impostore? Proprio questa è la citazione sottintesa all'interno lavoro, comprensibile ovviamente per i giocatori di Among Us. Se volete ripassare le meccaniche, abbiamo bella pronta la recensione di Among Us a cura di Giorgio Melani.



"Non so più a chi credere, non so chi sia l'impostore!" è la frase di accompagnamento del cosplay, col quale Jessica Nigri ha già ottenuto più di 150.000 mi piace, numero davvero incredibile. Ma i commenti spettano a voi lettori, non a noi: e dunque cosa ne pensate? Ecco l'immagine. Di recente la ragazza era tornata con un costume dedicato a Silent Hill, tra l'altro.