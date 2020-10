Dopo Star Wars: Squadrons, EA Motive lavora a vari progetti non annunciati

Star Wars: Squadrons è infine arrivato sul mercato e EA Motive sembra sia già impegnata su altri progetti non ancora annunciati, in base a quanto riferito dallo stesso team di sviluppo che ha appena concluso i lavori sul nuovo titolo di Star Wars.

D'altra parte, se è vero che non c'è nessun piano per DLC o espansioni dopo il lancio di Star Wars: Squadrons, come riferito nei giorni scorsi dagli sviluppatori, è probabile che EA Motive abbia effettivamente tutto il tempo a disposizione per portare avanti vari altri progetti contemporaneamente.

Un nuovo aggiornamento sul blog ufficiale del team sostiene infatti che "Oltre a Star Wars: Squadrons, stiamo lavorando anche a diversi altri progetti non annunciati". Sembra che si tratti di esperienze di gioco piuttosto varie: "Stiamo provando diverse cose e testando varie idee che potrebbero essere sfruttate".

Le informazioni sono dunque estremamente vaghe ma sembra che tra le produzioni in corso presso Electronic Arts ci siano dunque anche i nuovi progetti di EA Motive, che potrebbero essere produzioni minori o comunque intermedie rispetto ai tripla A standard.

D'altra parte, Star Wars: Squadrons si è rivelato essere un gioco molto interessante, come emerso anche dalla recensione di Pierpaolo Greco, dunque restiamo in attesa dei prossimi giochi da parte del team. Come suggerito anche sul forum ResetEra, tra i progetti futuri mostrati nel corso dell'EA Play 2020 nel video di GameSpot riportato qui sotto potrebbero esserci anche i nuovi giochi di EA Motive.