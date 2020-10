Devil May Cry 5 carica in 4 secondi su PS5, molti di più su PS4

Devil May Cry 5 impiega 4 secondi a caricare su PS5 , mentre la versione PS4 ne richiede la bellezza di 24. Non si capisce come mai un SSD che carica più velocemente di un disco rigido meccanico faccia notizia, ma noi videogiocatori siamo persone semplici e ci accontentiamo di poco, soprattutto in tempi di next-gen che ci rendono tutti più suscettibili.

Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Devil May Cry V, in cui abbiamo scritto:

Itsuno e i suoi sono un team ricco di talento, e Devil May Cry 5 è chiaramente un progetto confezionato per essere la loro opera magna: una fusione di tutte le caratteristiche migliori della serie, in un titolo tecnicamente straordinario e meccanicamente sopraffino. Perdendosi un po' nel lavoro di limatura della campagna principale, e nel turbinio del fanservice, però, questa squadra di esperti ha trascurato leggermente i contenuti della sua opera, e fatto qualche minuscolo passo falso nella gestione dei sistemi e dei personaggi. Poco male, parliamo comunque di uno dei migliori giochi dell'anno, e di un action che terrà gli appassionati incollati allo schermo come pochi altri. Speriamo però di vedere qualche contenuto extra a breve oltre al Bloody Palace in arrivo ad aprile; un titolo del genere merita tutto il supporto possibile.