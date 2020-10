PS5, i giochi PS4 non compatibili potrebbero essere aggiornati prima del lancio

I giochi per PS4 non retrocompatibili con PS5 potrebbero essere aggiornati tramite patch per superare il problema. Quantomeno la software house che ha sviluppato DWVR, uno dei dieci "solo PS4", ha deciso di provare ad aggiornare il gioco in tempo per il lancio della console next-gen.

"Sto lavorando a una patch che risolva il problema. Spero che arrivi prima del lancio di PS5. Verificherò anche se il gioco possa essere migliorato con la boost mode di PS5, ma dovrò prima fare qualche esperimento."

Per gli altri nove giochi non è stato annunciato nulla, ma il messaggio dello sviluppatore di DWVR fa sperare che anche gli altri titoli ricevano la loro patch di aggiornamento. Rileggiamo l'elenco dei dieci giochi di PS4 non retrocompatibili con PS5:

Giochi solo per PS4: